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إضراب شامل في يطا غدا تزامنا مع جنازة الشهيد الهذالين

الإثنين 17 يناير 2022 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل في يطا غدا تزامنا مع جنازة الشهيد الهذالين



الخليل / سما /

اعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في اقليم يطا وضواحيها، وجميع مؤسسات مدينة يطا وضواحيها، ان يوم غد الثلاثاء، اضراب شامل لكافة مناحي الحياة.

ودعت الجماهير للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد الهذالين، غدا بعد صلاة الظهر، في قرية ام الخير في مسافر يطا.

ومن المتوقع ان تنطلق جنازة الشهيد الشيخ سليمان الهذالين من المستشفى الاهلي بمراسيم عسكرية في ساحة المستشفى، ومن ثم سيتم نقل جثمانه الى قرية ام الخير، حيث ستقام صلاة الظهر على جثمانه قبل ان يوارى الثرى في قبر اقيم بجانب منزله.

وكان الاطباء في مستشفى الميزان التخصصي، قد اعلنوا صباح اليوم عن استشهاد الشيخ الهذالين متأثرا باصابته البليغة التي تعرض لها قبل اكثر من اسبوعين، من قبل شاحنة تابعة للشرطة الاسرائيلية.

وقد حمل إبراهيم الهذالين شقيق الشهيد سليمان، الشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد شقيقه، مؤكدا بأنه سيتوجه للقضاء ضد الشرطة الاسرائيلية التي تسببت باستشهاد شقيقه.

#حركة فتح #اضراب شامل

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