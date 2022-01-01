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الاحتلال يقتحم بيتا بعد دخول مستوطن بالخطأ

الإثنين 17 يناير 2022 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم بيتا بعد دخول مستوطن بالخطأ



نابلس / سما /

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مدخل بيتا بنابلس وسط إطلاق نار كثيف لحماية مستوطن دخل مئات الامتار إلى القرية عن طريق الخطأ جنوب نابلس .

وقالت مصادر أمنية، "أن المستوطن كان يقود صهريج وقود عندما اصطدم بسيارة فلسطينية كانت متوقفة في منطقة بئر قوزا على مدخل البلد حيث تجمع عشرات المواطنين حوله" .

واضافت المصادر" أنه على الفور اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المنطقة وسط إطلاق نار كثيف واستعادت المستوطن وانسحبت من القرية وسط اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي" .

#بلدة بيتا #اقتحام #قوات الاحتلال

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