الاحتلال يقتحم بيتا بعد دخول مستوطن بالخطأ

نابلس / سما /

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مدخل بيتا بنابلس وسط إطلاق نار كثيف لحماية مستوطن دخل مئات الامتار إلى القرية عن طريق الخطأ جنوب نابلس .

وقالت مصادر أمنية، "أن المستوطن كان يقود صهريج وقود عندما اصطدم بسيارة فلسطينية كانت متوقفة في منطقة بئر قوزا على مدخل البلد حيث تجمع عشرات المواطنين حوله" .

واضافت المصادر" أنه على الفور اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المنطقة وسط إطلاق نار كثيف واستعادت المستوطن وانسحبت من القرية وسط اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي" .