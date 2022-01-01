انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البيوت السعيدة في الخليل

رام الله / سما /

عقدت الهيئة العامة لجمعية البيوت السعيدة بالمدينة، اجتماعا لهيئتها العامة تم فيه انتخاب هيئة ادارية جديدة للجمعية وبعد اقرار التقررين الاداري والمالي من قبل اعضاء الهيئة العامة للجمعية، واستقالة اعضاء المجلس السابق.

وقد شارك في الإنتخابات 50 عضوأ من أعضاء الهيئة العامة بحضور خميس الجعبري ممثلا عن وزارة الثقافة، وبسمة الجعبري ممثلة عن اتحاد الجمعيات الخيرية و رامي الجعبري ومنال أبو سنينة ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتم فيه انتخاب سهير حسونة رئيسة لمجلس إدارة الجمعية وسناء دويك نائبة للرئيسة، وسحر عابدين اسعيد أمينة السر، وشيماء شاور أمينة الصندوق وعضوية كل من سهير أبو رموز وأسحار النتشة و جمانة سلهب وأفنان القواسمي ديانا الصاحب.