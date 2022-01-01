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الرجوب يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات

الإثنين 17 يناير 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات



رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب ضيفه في صورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية جرّاء انتهاكات الاحتلال وممارساته المتواصلة بحق أبناء شعبنا من اعتداءات متكررة وتكثيف الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسياسة التهجير القسري للمواطنين في الأغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أطلعه على الجهود المتواصلة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة وإنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة للاستعدادات الجارية لعقد المجلس المركزي.

من جانبه، أكد تروكاز موقف بلاده من القضية الفلسطينية، وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي هما أساس التسوية، مشددا على أن فرنسا ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا للقرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

#حركة فتح #جبريل الرجوب

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