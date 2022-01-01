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"المالية" تناقش مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

الإثنين 17 يناير 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تناقش مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة



رام الله / سما /

عقدت وزارة المالية، الاثنين، لقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش، على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأشاد ممثلو المجتمع المدني بدور وزارة المالية في التشاور والحوار والنقاش مع جميع الفعاليات والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

#وزارة المالية #مؤسسات المجتمع المدني #قانون ضريبة القيمة المضافة

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