وفد إندونيسي يلتقي مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أجرى وفد من وزارة الصحة الأندونيسية مؤخرًا زيارة إلى إسرائيل لمناقشة استراتيجيات تدبير وباء كورونا، وفقًا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين.



وقالت الإذاعة: إن الزيارة تمت على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، لكنها لم تحدد موعد الزيارة، وذكر فقط أنها كانت في "الأسابيع الأخيرة".



وأضافت، أن الزيارة تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوطيد العلاقات بين البلدين على أمل توسيع اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.



وتواجه إسرائيل حاليًا موجة من الإصابات بوباء كورونا، حيث تم تحديد أكثر من 33000 حالة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وبحسب الخبراء ستصل الموجة إلى ذروتها هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.