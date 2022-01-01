  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه أنصار الله بعد استهداف أراضيها

الإثنين 17 يناير 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه أنصار الله بعد استهداف أراضيها



ابو ظبي /سما/ وام

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

ودعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
 

#الخارجية الإماراتية #الامارات #الحوثيون #جماعة انصار الله #التحالف العربي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

علاء مبارك في هجوم جديد حاد: "من عاش بوجهين مات بلا وجه"!

أحد رموز المقاومة الشعبية.. استشهاد الشيخ سليمان الهذلين من الخليل

جيروزاليم بوست: الجزائر تحضر لحرب مع المغرب بسبب إسرائيل

الأخبار الرئيسية

النقب

هآرتس: “الأبرتهاديون” يتطلعون إلى الـ3% المتبقية للبدو من أراضي النقب

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

علم-اسرائيل-امريكا-730x438

معاريف: هل سيكون شرق البحر المتوسط نقطة لقاء إقليمية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟

u

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق عتصيون بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

اشتية: من حق الناس أن تسأل حول مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان

الاتصالات الفلسطينية