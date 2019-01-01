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طالبتان من جامعة بوليتكنك فلسطين تفوزان بالمرتبة السادسة والسابعة في مسابقة شهر اللغة العربية

الإثنين 17 يناير 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبتان من جامعة بوليتكنك فلسطين تفوزان بالمرتبة السادسة والسابعة في مسابقة شهر اللغة العربية



رام الله / سما /

فازت طالبتان من جامعة بوليتكنك فلسطين بالمرتبة السادسة والسابعة في مسابقة شهر اللغة العربية التي اطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي تختص بفنون الكتابة الإبداعية والخط والرسم لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن مبادرة شهر اللغة العربية التي انطلقت من جامعة الدول العربية ومنظمة “اليونسكو” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وشملت المُسابقة مجالات (القصة القصيرة، والمقالة، والشعر، والخط، والرسم)، وفازت الطالبة رماز خالد الطردة بالمركز السادس والطالبة لمى جمال دويك بالمركز السابع.

وجرت المسابقة بمُشاركة 70 طالباً وطالبة من مُختلف مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2019-2020، حيث جسدت رسومات الطلبة ما تحويه دولة فلسطين من أماكن دينية وتراثية.

يذكر أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين حصدت العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مُسابقات مُختلفة وتهتم بمُشاركة الطلبة بالأنشطة الطلابية الهادفة، حيث جاءت مُشاركة الجامعة بهذه المُسابقة لتوجيه الطلبة نحو قضاياهم الوطنية والمُجتمعية، حيث تم تنفيذ هذه المُسابقة من قبل قسم النشاطات اللامنهجية في عمادة شؤون الطلبة بالشراكة مع وحدة الارشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

#جامعة بوليتكنك فلسطين

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