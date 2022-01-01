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البكري يطالب بملاحقة المعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

الإثنين 17 يناير 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يطالب بملاحقة المعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل



الخليل / سما /

ندد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بالاعتداء الآثم من قبل زمرة من الخارجين على القانون على مبنى المحكمة الشرعية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتهديد رئيس المحكمة بالقتل والتلفظ بألفاظ نابية وشتم الذات الإلهية

وأكد البكري في بيان صحفي، بأن الاعتداء على مبنى المحكمة الشرعية في البلدة القديمة في الخليل، علماً أنها المؤسسة الوحيدة في تقع في أخطر نقطة وتواجه الاحتلال كل يوم، هو اعتداء سافر ومدان بشكل كبير وما هذا الاعتداء إلاَّ اعتداء على مرجعية من أهم المرجعيات الدينية في فلسطين وهو القضاء الشرعي؛ هذه المرجعية التي تقف حائطاً صامداً في مواجهة المؤامرات على الأسرة الفلسطينية، مضيفاً بأن تاريخ هذه المرجعية يدلُّ على عظم دورها داخل مجتمعنا سواء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله عام 1967م، أو في مواجهة دعاة تفكيك الأسرة، وهو ما يحتاج منا جميعاً كمؤسسات رسمية، أو شعبية إلى الوقوف خلفها ودعمها في مواجهة جميع التحديات التي تواجهها.

وطالب البكري المؤسسة الأمنية بالعمل على ملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء لمنع تكرار هذا العمل الشنيع والمخالف لديننا وعادات وتقاليد شعبنا التي كانت دائماً رافضة للتعرض للمرجعيات الدينية مهما كانت الأسباب والظروف.

#الشيخ حاتم البكري #وزارة الاوقاف

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