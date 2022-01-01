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عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري آخر تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين 17 يناير 2022 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري آخر تطورات القضية الفلسطينية



دمشق /سما/

التقى مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية السوري د. بشار الجعفري، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السورية دمشق.

وفي بداية اللقاء وضع السفير عبد الهادي د. بشار الجعفري بصورة التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في البلدات والقرى الفلسطينية، كما واستعرض الطرفان آخر التطورات في المنطقة.

وأكد الجعفري بأن سوريا سوف تبقى دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه المشروعة حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار الجعفري إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي اتجاه جرائم الاحتلال دون فرض عقوبات عليها سوف يجر المنطقة إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

#منظمة التحرير #أنور عبد الهادي

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