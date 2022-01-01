لجنة السير المحلية تناقش عدد من القضايا المرورية

جنين / سما /

عقدت لجنة السير المحلية ، أمس ، اجتماعا لها في مقر المحافظة بناء على توجيهات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب رئيس اللجنة ، وكان على جدول أعمالها ، مناقشة عدد من الطلبات التي تقدمت بها عدد من الهيئات المحلية ومواطنين ، بحضور منسق اللجنة منصور السعدي والأعضاء .

وناقشت اللجنة عدة قضايا متعلقة بالحركة المرورية منها وضع مطبات بناء على طلب من مجلس قروي فقوعة ، وتحويل مخططات إلى وزارة الأشغال العامة لعمل لإقامة دوار على مفرق الشارع الرئيسي لقرية دير غزالة الواقع على الشارع الالتفافي ، والموافقة على إنشاء فتحة مقابل البنك الوطني على شارع الناصرة بالتنسيق مع بلدية جنين والبنك .

كما وافقت اللجنة، على إعادة كراج عربونة إلى مكانه الأصلي في مجمع الناصرة . وقد تم إزالة المطب على الشارع الرئيسي لمدخل قرية لبيت قاد بناء على طلب المجلس . والمطالبة وضع مطب بالقرب من محطة محروقات زكارنه بالقرب من قرية مثلث الشهداء .