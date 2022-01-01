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قوات الاحتلال تعتقل سائق مركبة من سعير بعد ملاحقته بالقرب من بيت فجار

الإثنين 17 يناير 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل سائق مركبة من سعير بعد ملاحقته بالقرب من بيت فجار



بيت لحم / سما /

 قالت مصادر محلية ان قوة عسكرية اسرائيلية لاحقت مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة بيت فجار الى الجنوب من مدينة بيت لحم واوقفتها وقام الجنود بالاعتداء على سائقها وهو الشاب محمد عبد شلالدة من سكان بلدة سعير الى الشمال من مدينة الخليل وقامت باعتقاله ومصادرة المركبة.

وحسب مصادر متطابقة فان قوات الاحتلال انتشرت في مناطق واسعة في منطقة جنوب وغرب بيت لحم وخاصة تلك المجاورة لمجمع غوش عصيون الاستيطاني وذلك في اعقاب استشهاد الشاب فالح جرادات برصاص الاحتلال الاسرائيلي قبل عصر اليوم حيث يعتقد ان المركبة التي لاحقها الجنود هي التي ادعى ناطق اسرائيلي بانها انزلت الشاب الشهيد منها.

وقال شهود عيان ان الجنود وعقب اعتقال الشاب شلالدة واحتجاز مركبته قد خففوا من انتشارهم العسكري وانسحبوا من محيط المدخل الشرقي لبلدة بيت فجار الذب تحول قبل ذلك الى ثكنة عسكرية.

#قوات الاحتلال #بيت فجار

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