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القبض على متهمين بسرقة ورش وعِدد صناعية بنابلس

الإثنين 17 يناير 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهمين بسرقة ورش وعِدد صناعية بنابلس



رام الله / سما /

قبضت الشرطة امس على 4 مشتبه بهم بـ 55 قضية سرقة لورش بناء وعِدد صناعية بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد متابعة حثيثة لشكاوى قدمت لفرع شرطة المباحث في شرطة المحافظة حول قيام مجهولين بسرقة ورش وعدة بناء وماكينات صناعية مختلفة، وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخصين.

وبعد القبض عليهما وتدوين إفادتهما، أقرّا بقيامهما بهذه السرقات بالاشتراك مع شخصين آخرين وتم القبض عليهما.

وأفاد المشتبه بهم الأربعة بقيامهم بهذه السرقات وبيع ما تم سرقته بعدة محافظات والتخطيط لسرقة محال تجارية أخرى.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم الأربعة لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

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