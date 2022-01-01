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شقيق الأسير أبو حميد: تحسن طفيف على وضعه الصحي

الإثنين 17 يناير 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق الأسير أبو حميد: تحسن طفيف على وضعه الصحي



رام الله / سما /

أكد ناجي أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، أن تحسنا طفيفا طرأ على الوضع الصحي لشقيقه، حسب ما أبلغه مدير العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان داخل أراضي العام 48.

وأوضح ناجي في تصريح صحفي، أن الأطباء أبلغوه ان رئتيه تعملان حاليا بنسبة 30%، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما.

يشار إلى الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي قرروا إعادة وجبات الطعام اليوم، تضامناً مع الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فالأسير أبو حميد مصاب بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي، كما يعاني أيضاً من انعدام في المناعة، ولا يستجيب للعلاجات، حسب المعلومات المتوفرة لديها.

#الأسير ناصر أبو حميد

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