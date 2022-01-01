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"التعاون" الإسرائيلي تشارك في مشروع لإنقاذ حياة أطفال من الشرق الأوسط

الإثنين 17 يناير 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون" الإسرائيلي تشارك في مشروع لإنقاذ حياة أطفال من الشرق الأوسط



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، عن تبني مشروع "إنساني" عالمي، لإنقاذ أرواح أطفال من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها العراق وسوريا وأفغانستان.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وفق مواقع عبرية، إن وزارته ستدعم مشروعا إنسانيا لجمعية "أنقذ قلب الطفل" لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب، من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والشرق الأوسط.

وزار فريج جمعية "أنقذ قلب الطفل" في حولون، وتجول في قسم الأطفال بالجمعية والتقى بالأطفال وأهاليهم، الذين أحضروا من الخارج، لإجراء عمليات معقدة لإنقاذ حياتهم.
كما زار مستشفى "سيلفان آدمز" للأطفال في حولون، والعيادة الفلسطينية التابعة للجمعية، حيث التقى بالطاقم الطبي الذي يتألف من أطباء من مختلف الجنسيات والأديان.

وقال فريج: "لم أتأثر في يوم من الأيام بما رأته عيناي كما حدث لي اليوم. أناس رائعون، مدفوعون بالرغبة في تقديم المساعدة للفتيات والفتيان الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية.

وأعرب عن فخره بالشراكة مع جمعية "أنقذ قلب الطفل"، ومستشفى "بلنسون"، متعهدا بالاستمرار في الشراكة في مشروع إنقاذ حياة الأطفال.

#عيساوي فريج #الحكومة الاسرائيلية #الشرق الأوسط

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