الشرطة الإسرائيلية تؤجل إخلاء منزل عائلة "صالحية" بالشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري بأن الشرطة الإسرائيلية قررت تأجيل إخلاء منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس للأسابيع المقبلة.



وأوضح الموقع أن القرار جاء هذا بعد أن تحصنت العائلة الفلسطينية في منزلها وهددت بحرقه.



ونوه الموقع أنه سيتم تنفيذ عمليات بواسطة طواقم بلدية القدس بمساعدة الشرطة فقط في المنطقة المجاورة.

وكانت العائلة الفلسطينية رفضت مغادرة منزلها على الرغم من محاصرة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية له لإخلاها منه، حيث تخطط بلدية القدس لإقامة حدائق ومنشآت خدماتية في منطقة المنزل.