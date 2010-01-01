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موقع عبري: قريبًا سيُتَخذ قرار بشأن مشاركة إسرائيل بالمؤشر الأوروبي

الإثنين 17 يناير 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: قريبًا سيُتَخذ قرار بشأن مشاركة إسرائيل بالمؤشر الأوروبي



القدس المحتلة / سما /

أكدت شركة المؤشرات الدولية MSCI، أنها ستقوم بنشر قرارها بشأن إدراج إسرائيل في مؤشرات الأسهم الأوروبية الرائدة بعد استطلاع رأي بين مديري الأصول الرائدين في السوق العالمية، في فبراير/شباط الوشيك، والتي في حالة الموافقة عليها، ستعطي إسرائيل دفعة كبيرة إلى الأمام، وفقًا لموقع "غلوبس" الاقتصادي العبري.
 
وأكد مدير الشؤون الدولية وتطوير الأعمال في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، أوفير إيال، أنه يمكن أن تتدفق المليارات على سوق رأس المال الإسرائيلي.
 
وأضاف إيال، "بشكل غريب وغير معتاد، لم تتم إضافة إسرائيل إلى أي من مؤشرات MSCI الإقليمية، وهي الدولة الوحيدة التي لم يتم إدراجها في أحد هذه المؤشرات" مشيرًا إلى أن النتيجة هي أن المستثمرين الأجانب الذين يختارون الاستثمار في المنتجات في مؤشر إقليمي لا يتعرضون للسوق الإسرائيلي، الذي لم يستفد من الطلب المحتمل.
 
وأوضح، أنه إذا تم إدراج إسرائيل في المؤشر، فستستفيد الشركات الكبرى مثل Azrieli Group وTeva وElbit Systems و100 شركة أخرى أو نحو ذلك، مشددًا على أن هذا يغير قواعد اللعبة، وإذا حدث فسيكون خبرًا رائعًا للسوق الإسرائيلي.
 
يشار إلى أن آخر مرة نشرت فيها MSCI قرارًا بشأن إسرائيل في مايو/أيار من عام 2010، حيث خسرت الشركات والمستثمرون في سوق رأس المال المحلي قدرًا كبيرًا من المال.

#شركة المؤشرات الدولية MSCI #اسرائيل #مؤشرات الأسهم الأوروبية

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