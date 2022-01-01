اتهام 3 فلسطينيين بتشكيل خلية لتنفيذ عمليات بالقدس

القدس المحتلة / سما /

قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي في القدس اليوم الإثنين، لوائح اتهام في المحكمة المركزية ضد ثلاثة شبان فلسطينيين من حي العيسوية بدعوى تشكيل مجموعة لتنفيذ عمليات قوات الشرطة الإسرائيلية.



وبحسب لوائح الاتهام ضد الشبان، وفق صحيفة "معاريف"، فإن الشبان الثلاثة أسسوا شبكة منذ حوالي ستة أشهر بهدف العمل سويًا لبدء عمليات والتحضير لها وتنفيذها ضد قوات الشرطة، إلى جانب منعها من دخول الحي.



وادعت أن الشبان شكلوا مجموعتين كل واحدة تتكون ما بين 7-10 أشخاص، تم فرزهم حسب مكان الإقامة لتسهيل سير المواجهات.



وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة الإسرائيلية طلب من المحكمة الأمر باحتجاز الشبان الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.