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وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد في قلقيلية

الإثنين 17 يناير 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نظمت حركة فتح- اقليم عزون في محافظة قلقيلية بالتعاون مع بلدية عزون شرق قلقيلية، اليوم الاثنين، وقفة اسناد نصرة للأسير ناصر ابو حميد، والذي يعاني من ظروف صحية صعبة ويرقد حاليا بمستشفى برزلاي، بفعل الإهمال الطبي المتعمد.

وقال محمد مصلح في كلمة حركة فتح، إن إسناد ودعم الأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص والأسرى بشكل عام يجب أن يكون باستمرار لا أن يقتصر على وقفة هنا أو هناك، بل بفعاليات تعكس التكاتف والتلاحم في مواجهة سياسة الاحتلال الهادفة إلى طمس قضية وطنية وشعبية كقضية الأسرى، مضيفا أن رسالة الشعب الفلسطيني واحدة نقولها بأعلى صوت وهي "كفى للاحتلال وسياساته القمعية بحق أبنائنا، وكفى لحرمان الأهالي من احتضان ابنائهم ورعايتهم وسرقة أعمارهم".

ودعا ممثل بلدية عزون مراد شبيطة إلى توسيع المشاركة الشعبية في القرى والبلدات والمؤسسات والجمعيات كافة نصرة واسنادا للأسرى، لتكون أداة ضغط فاعلة وعاجلة للاحتلال بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى منهم كالأسير ناصر أبو حميد.

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