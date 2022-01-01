حزب الشعب ينعى الشيخ سليمان الهذالين

الخليل / سما /

نعى حزب الشعب الفلسطيني الشيخ المناضل سليمان هذالين (75 عاما)، أيقونة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وعصابات مستوطنية في مناطق مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، الذي استشهد متأثراً بجراحه البالغة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا، بعد دهسه بصورة متعمدة من إحدى مركبات جيش الاحتلال في السادس من الشهر الجاري.

وقال الحزب في بيان " ان المناضل الهذالين الذي يعتبر أحد أبرز نشطاء المقاومة الشعبية ضد سياسات الاحتلال، استشهد جراء الجريمة التي تعمدت قواته ارتكابها بحقه، وهي جريمة تندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية".

وتقدم حزب الشعب من ذوي الشهيد وعموم عشيرة الهذالين ونشطاء المقاومة الشعبية في الوطن، بخالص العزاء والمواساة.