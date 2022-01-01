"فتح" تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح"، استمرار الفعاليات الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وقال أمين سر حركة فتح في سبسطية محمد عازم في حديث إذاعي اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجان حماية وحراسة لمراقبة تحركات المستوطنين ومنعهم من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين.

وأشار إلى استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين والمطالبة بفتح البوابة المقامة على مدخل قرية الناقورة شمال نابلس.

وتواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتها بحق المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس والمناطق المجاورة منذ نحو شهر، حيث شهد يوم أمس هجوما من مستوطني "شافي شمرون" على منازل المواطنين في سبسطية وبرقة وتكسير مركبات المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال.