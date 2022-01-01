  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

الإثنين 17 يناير 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين



رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح"، استمرار الفعاليات الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وقال أمين سر حركة فتح في سبسطية محمد عازم في حديث إذاعي اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجان حماية وحراسة لمراقبة تحركات المستوطنين ومنعهم من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين.

وأشار إلى استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين والمطالبة بفتح البوابة المقامة على مدخل قرية الناقورة شمال نابلس.

وتواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتها بحق المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس والمناطق المجاورة منذ نحو شهر، حيث شهد يوم أمس هجوما من مستوطني "شافي شمرون" على منازل المواطنين في سبسطية وبرقة وتكسير مركبات المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

#فتح #اعتداءات المستوطنين #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

جيروزاليم بوست: الجزائر تحضر لحرب مع المغرب بسبب إسرائيل

“الأرصاد” تعلن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم

وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

"التربية": الدوام المدرسي غدا الإثنين يبدأ الساعة 9 صباحا

الأخبار الرئيسية

u

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق عتصيون بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

اشتية: من حق الناس أن تسأل حول مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

8 وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و195 حالة تعاف في فلسطين

p

أحد رموز المقاومة الشعبية.. استشهاد الشيخ سليمان الهذلين من الخليل

الاتصالات الفلسطينية