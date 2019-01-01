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روسية عمرها 7 سنوات في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا في العالم

الإثنين 17 يناير 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسية عمرها 7 سنوات في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا في العالم



وكالات / سما /

قالت مجلة Forbes، إن الطفلة الروسية أناستاسيا رادزينسكايا مقدمة قناة يوتيوب Like Nastya، دخلت في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا في العالم.

ووفقا للبيانات المنشورة في المجلة، فقد حصلت الطفلة على 28 مليون دولار في عام 2021، لتحتل المرتبة السادسة في الترتيب.

تم إدراج اسم رادزينسكايا في هذه القائمة للمرة الثالثة: في عام 2019 كانت في المركز الثالث، وفي عام 2020 - في السابع.

في المركز الأول جاء جيمس دونالدسون، المعروف باسم MrBeast: وحصل على 54 مليون دولار في السنة.

وحل ثانيا، الملاكم ومدون الفيديو جيك بول - بلغ دخله 45 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث، مارك فيشباخ، المعروف باسم Markiplier، الذي كسب 38 مليون دولار خلال عام واحد.

#روسية #العالم #Forbes #الطفلة الروسية

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