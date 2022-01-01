أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، مع سفير إيطاليا لدى دولة فلسطين جوزيبي فيديل، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الطرفان آليات التعاون على صعيد المنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وبناء علاقات تعاونية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الإيطالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي في كلا البلدين.

وأكد أبو مويس الحرص على تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين وإيطاليا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُقترحاً التحضير لمسودة اتفاقية تشمل مجالات التعاون التي تم بحثها خلال اللقاء.

وقدّم شرحاً للسفير فيديل حول أوضاع قطاع التعليم العالي في فلسطين، لافتاً إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز ودعم التعليم المهني والتقني، واهتمام الوزارة بتوفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في تخصصات فريدة وضرورية؛ لخدمة المجتمع الفلسطيني.

من جهته، أكد السفير الإيطالي الحرص على تعزيز التعاون بين فلسطين وإيطاليا في قطاع التعليم العالي، بما يخدم هذا القطاع الحيوي في كلا البلدين.

ورحّب بفكرة التحضير لاتفاقية تعاون بين الجانبين بما يُجسّدُ تعاوناً مثمراً، مثمناً الخطوات التطويرية التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي الفلسطينية؛ للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد المُخرجات التعليمية.