الهباش يدين الاعتداء على المحكمة الشرعية بالخليل

الخليل / سما /

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اعتداء خارجين على القانون على مبنى المحكمة الشرعية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتهديد رئيس المحكمة بالقتل، والتلفظ بألفاظ نابية وشتم الذات الإلهية.

وأعرب قاضي القضاة في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن دعمه الكامل لقضاة المحكمة الشرعية والموظفين الذين يعانون الأمرّين كل يوم من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، حفاظاً على رسالة القضاء الشرعي، وإصراراً على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من قلب مدينة الخليل، موجهاً لهم التحية على صمودهم وثباتهم رغم ما يعانونه من مضايقات الاحتلال والمستوطنين والاغلاقات المستمرة للمنطقة.

وطالب المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة الخليل بإدانة هذا الفعل الإجرامي بحق المحكمة الشرعية، وهيئتها القضائية، ورفض ونبذ مثل هذه الحالات الشاذة عن قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على وحدة شعبنا، ومشروعنا الوطني، والوقوف خلف مؤسساتنا الوطنية، خاصة داخل البلدة القديمة.