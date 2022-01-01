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ممثل الاتحاد الأوروبي من الشيخ جراح: عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية وتعيق السلام

الإثنين 17 يناير 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل الاتحاد الأوروبي من الشيخ جراح: عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية وتعيق السلام



القدس المحتلة / سما /

 قال ممثل الاتحاد الأوربي، إن عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي خلال تواجده وعدد من ممثلي الدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل في حي الشيخ جراح أثناء إخلاء سلطات الاحتلال عائلة الصالحية من منزلهم، أن هذه العمليات تعيق بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي وآلياتها منذ صباح اليوم الاثنين، حصارها لمنزل عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس المحتلة لإجبارها على إخلائه تمهيدًا لهدمه والسيطرة على الأرض المحيطة به.

وتهدد الأسرة المكونة من 12 شخصًا، بينهم 5 أطفال، بإشعال النار في المنزل وأنفسهم، ويطالبون بتأجيل قرار إخلائهم حتى جلسة المحكمة في 23 كانون الثاني.

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