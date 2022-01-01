السجن 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لمدان بتداول مواد مخدرة بقصد الاتجار

طولكرم / سما /

ادانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول، المتهم (ج،ع) بتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني.

وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها، حكمت المحكمة على المدان بالحبس مدة سنتين، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق وهي السجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف واكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.