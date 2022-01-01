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عالم فيروسات يتوقع موعد اندثار وباء (كورونا)

الإثنين 17 يناير 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم فيروسات يتوقع موعد اندثار وباء (كورونا)



وكالات / سما /

قال قسطنطين تشوماكوف أستاذ علم الفيروسات في جامعة (جورج واشنطن)، إن متحور (أوميكرون) يختلف اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة لفيروس (كورونا) المستجد.

ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، يتميز (أوميكرون)، عن أسلافه بقدرته الزائدة على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على إحداث المرض وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت، وفق(روسيا اليوم).

وأضاف: "عند الإصابة بمتحور (أوميكرون)، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير، سابقا كانت نسبة الوفيات حوالي 2٪ من المرضى، وأصبحت الآن حوالي 0.1٪".

وأشار إلى أن (أوميكرون)، على عكس السلالات السابقة، لا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوي، حيث سرد عالم الفيروسات الأعراض الرئيسية للمرضى المصابين بالنوع الجديد، من بينها، ذكر الصداع والزكام وتهيج الأنف والسعال، وفي ذات الوقت، لم يعد المريض يلاحظ فقدانه لحاسة الشم كما كان الأمر عند السلالات الأخرى.

وأشار تشوماكوف إلى أن أي جائحة لا تستمر عادة أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام  حتى الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح ما بين 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية، لذلك ربما تكون نهاية الوباء الحالي بفضل (أوميكرون).

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