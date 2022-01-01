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قرعة متوازنة لشباب الخليل وهلال القدس في كأس الاتحاد الآسيوي

الإثنين 17 يناير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة متوازنة لشباب الخليل وهلال القدس في كأس الاتحاد الآسيوي



رام الله / سما /

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي أُجريت اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، عن مجموعات متوازنة في المسابقة.

ووقع شباب الخليل "بطل دوري المحترفين" في المجموعة الثانية, فيما جاء هلال القدس في المجموعة الثالثة.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات:

- المجموعة الأولى: الكويت الكويتي، والأنصار اللبناني، والسيب العماني، وجبلة السوري.

- المجموعة الثانية: الرفاع البحريني، وشباب الخليل الفلسطيني، وظفار العماني، والعربي الكويتي.

- المجموعة الثالثة: الرفاع الشرقي البحريني، والنجمة اللبناني، وتشرين السوري، وهلال القدس الفلسطيني.

 

توزيع الأندية على المستويات في قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2022

غرب آسيا

- المستوى الأول: الأنصار (لبنان)، تشرين (سوريا)، الرفاع (البحرين)

- المستوى الثاني: السيب (عمان)، شباب الخليل (فلسطين)، النجمة (لبنان)

- المستوى الثالث: جبلة (سوريا)، الرفاع الشرقي (البحرين)، ظفار (عمان)

- المستوى الرابع: هلال القدس (فلسطين)، العربي (الكويت)، الكويت (الكويت)

#شباب الخيل #هلال القدس #كأس الاتحاد الآسيوي

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