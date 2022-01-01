  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زعيمة حزب معارض: سندمر معا نظام أردوغان "الحرام"

الإثنين 17 يناير 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيمة حزب معارض: سندمر معا نظام أردوغان "الحرام"



وكالات - سما-

أكدت زعيمة حزب "الخير" التركي، ميرال أكشنار، أن "أحزاب المعارضة ستدمر معا النظام "الحرام" الذي أسسه الرئيس، رجب طيب أردوغان".

وجاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمحطة "مترو مرسين" في ساحة الجمهورية بولاية مرسين، بمشاركة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، وعمدة البلدية المنتمي لذات الحزب.

وأوضحت ميرال أكشنار قائلة: "سنصل إلى السلطة بإذن الله..سيكون الرئيس الثالث عشر لتركيا مرشح تحالف الأمة" المعارض، معتبرة أن "حكومة الرئيس أردوغان سرقت خبز وحياة الشعب، وسرقوا حياة الأطفال الصغار، وأن أكبر مشكلة في بقاء تركيا هي أردوغان نفسه".

وأشارت إلى أن "الحكومة شكلت أغنياء وفقراء هذا البلد، فحزب "العدالة والتنمية" هم الأغنياء، والفقراء هي كل الأحزاب الأخرى"، مضيفة: "سندمر النظام الحرام..أدعو إلى إجراء انتخابات فورية لتدمير هذا النظام الحرام".

من جانبه، قال كيليتشدار أوغلو: "سنخدم المواطنين لا المؤيدين، وسننفق الموارد على المواطنين، وسننهي مخطط السرقة، وسنقوم بتأميم كل شيء..ستعود تركيا إلى أوضاعها التأسيسية".

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

جيروزاليم بوست: الجزائر تحضر لحرب مع المغرب بسبب إسرائيل

“الأرصاد” تعلن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم

وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

"التربية": الدوام المدرسي غدا الإثنين يبدأ الساعة 9 صباحا

الأخبار الرئيسية

u

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق عتصيون بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

اشتية: من حق الناس أن تسأل حول مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان

محدث .. مقتل 3 اشخاص في انفجار وحريق الإمارات

8 وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و195 حالة تعاف في فلسطين

p

أحد رموز المقاومة الشعبية.. استشهاد الشيخ سليمان الهذلين من الخليل

الاتصالات الفلسطينية