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"الإسلامية المسيحية" تدعو المؤسسات المقدسية لرفض عرض الاحتلال تقديم منح مادية

الإثنين 17 يناير 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المؤسسات المقدسية الى رفض عرض بلدية الاحتلال تقديم منح مادية للمؤسسات المقدسية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الإعلان الذي نشرته بلدية الاحتلال قبل عدة أيام، ودعت فيه المؤسسات المقدسية الى تقديم طلبات من أجل الحصول على منح مادية، ينطوي على أهداف خطيرة، ويشكل استهدافاً مبرمجاً للمكون الوطني لهذه المؤسسات.

وأكدت أن هذا المخطط الجديد الذي يستهدف كافة المؤسسات المقدسية على مختلف اختصاصاتها، يندرج في إطار السباق المحموم الذي يخوضه الاحتلال لتهويد المدينة، والسيطرة على مؤسساتها.

وأشارت الهيئة إلى أن بلدية الاحتلال التي تحاول اليوم تقديم الدعم المادي للمؤسسات المقدسية، هي نفسها التي تمارس جرائم التطهير العرقي، وتعمل على تقويض الوجود الفلسطيني، وتقوم بالاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض الضرائب الباهظة، والعمل بشتى الوسائل على خلق بيئة طاردة للمقدسيين، وصولاً إلى تفريغهم من مدينتهم.

ودعت إلى ضرورة تعزيز صمود هذه المؤسسات، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها، ولدعم صمود مواطنيها، ومؤسساتها.

#الإسلامية المسيحية

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