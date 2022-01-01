مستوطنون يغلقون طريق جنين - نابلس

نابلس / سما /

أغلق مستوطنون، اليوم الاثنين، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس ومدخل قرية الناقورة، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، إن مجموعة من المستوطنين أغلقوا بمركباتهم المدخل الرئيس لقرية الناقورة، وهو الطريق البديلة للوصول إلى قرى شمال غرب المدينة، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

يشار إلى أن هذه الطريق التي أغلقها المستوطنون، كانت البديلة للطريق الرئيسة التي أغلقتها قوات الاحتلال منذ السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.