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مستوطنون يغلقون طريق جنين - نابلس

الإثنين 17 يناير 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أغلق مستوطنون، اليوم الاثنين، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس ومدخل قرية الناقورة، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، إن مجموعة من المستوطنين أغلقوا بمركباتهم المدخل الرئيس لقرية الناقورة، وهو الطريق البديلة للوصول إلى قرى شمال غرب المدينة، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

يشار إلى أن هذه الطريق التي أغلقها المستوطنون، كانت البديلة للطريق الرئيسة التي أغلقتها قوات الاحتلال منذ السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

#نابلس #جنين #مستوطنون

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