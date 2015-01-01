الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة بـ 35 مليون دولار لتطوير حائط البراق

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت أمس الأحد على خطة بقيمة 110 ملايين شيكل (35 مليون دولار)، لتطوير البنية التحتية لحائط البراق في القدس.

وبحسب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، تهدف الخطة إلى زيادة عدد الزيارات للمسجد الأقصى، من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام وتطوير برامج تعليمية جديدة، ودعم مشاريع التنمية القائمة.

وقدم الخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، وسيتم تخصيص الأموال من قبل مكتب إدارة المشاريع، وكذلك وزارات: الجيش، المالية، التعليم، الداخلية، النقل، السياحة، الثقافة والرياضة، ووزارات التكنولوجيا، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد زوار حائط البراق بين عامي 2015 و2020، ارتفع من 10 ملايين إلى 12 مليونًا.