آبل تواجه دعوى قضائية بشأن مشكلات شحن Powerbeats Pro

وكالات / سما /

تواجه Apple دعوى قضائية أخرى بسبب مشكلة بطارية Powerbeats ، ورفع أليخاندرو فيفار المقيم في نيويورك دعوى قضائية جماعية محتملة بسبب مزاعم أن عيوب تصميم Powerbeats Pro تمنع سماعات الأذن اللاسلكية من الشحن بشكل صحيح، نظرًا لأنه من السهل جدًا فقدان الاتصال بين السماعات وعلبة الشحن الخاصة بهم، فإن إحدى قطعتي الأذن إما لا تشحن "باستمرار" أو تستنزف شحنتها بسرعة، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وقال المدعى، إن شركة آبل ارتكبت عملية احتيال من خلال تحريف عمر البطارية وفشلها فى معالجة المشكلات التى من المفترض أنها على علم بها. ويقترح محامو Vivar أن مجموعة من تصميم العلبة القطعة التى تدخل أذنك غير متينة وقد تكون مسؤولة، وبحسب الدعوى فقد اضطر العملاء إلى إدخال "إسفين" للحفاظ على اتصال دبابيس الشحن، ويرفض المحامون أيضًا مزاعم شركة Apple بأن Powerbeats Pro مقاوم للعرق والماء، بحجة أن العرق يفسد ملامسات الشحن. وتدعو الدعوى القضائية شركة آبل إلى "تصحيح" الموقف وتعويض المستخدمين المتضررين ودفع تعويضات غير محددة، وإذا تم اعتماد الدعوى بشكل كامل كإجراء جماعى فستغطي كلاً من عملاء نيويورك وكذلك عملاء جورجيا وميتشيغان ومونتانا ونورث داكوتا وأوكلاهوما ورود آيلاند وساوث داكوتا وفيرجينيا.

ولقد طلبنا من Apple التعليق كما هو الحال مع العديد من هذه الدعاوى القضائية ، وليس هناك يقين من أنها ستصل إلى حالة الدعوى الجماعية أو ستؤدي إلى تعويض، ولا تتوقع مكاسب غير متوقعة حتى لو نجحت القضية إلا مع بعض الاستثناءات ، وتميل الإجراءات الجماعية إلى دفع مبالغ صغيرة إذا كان هناك أي شيء ، فقد تفعل الدعوى القضائية أكثر للتأثير على خيارات التصميم أكثر من الحسابات المصرفية لمشترى Powerbeats Pro.