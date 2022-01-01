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شاهد.. تعادلان في دوري الدرجة الأولى الغزي

الإثنين 17 يناير 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. تعادلان في دوري الدرجة الأولى الغزي



غزة / سما /

احتكم فريقا خدمات البريج للتعادل مع ضيفه الجلاء (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الجلاء عبر حسين المشهراوي (30)، قبل أن يتعادل خدمات البريج عن طريق أحمد مهدي (72).

وبهذا التعادل رفع خدمات البريج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وأصبح رصيد الجلاء 8 نقاط في المركز السابع.

خدمات خانيونس (1) _ نماء (1)

وتعادل خدمات خانيونس للتعادل مع ضيفه نماء (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وبادر نماء بالتسجيل عن طريق فادي عوض الله (7)، قبل أن يتعادل خدمات خانيونس عبر بلال شقورة (68).

وبهذا التعادل رفع خدمات خانيونس رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، وبات رصيد نماء 11 نقطة في المركز الرابع.

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