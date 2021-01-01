بالأسماء .. اختيار (27) لاعباً لمنتخب كرة القدم الخماسي

غزة / سما /

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي عن اختيار القائمة الأولية المكونة من (27) لاعباً التي ستخوض التجمع التدريبي الأول الذي سيقام صباح الثلاثاء استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، حيث ستقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 15 إبريل المقبل في الإمارات.

وتقام التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع على صالة سعد صايل بمدينة غزة الساعة التاسعة صباحاً، بقيادة الكابتن نادر الحجار ومساعده الكابتن إياد دويمة، حيث يسعى الجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

واختار الكابتن نادر الحجار 27 لاعباً للانضمام إلى التجمع الأول وهم: مجد أبو العمرين، أحمد اللي، عبد الرحمن النبريص، علي الحواجري (حراس المرمى)، عمر العرعير، موسي حرارة، وليد ابو دان، عماد فحجان، محمد أبو دان، أنس الشخريت، محمد الجرمي، حازم أبو شنب، ربحي شتيوى، عز أبو راس، عبد الرحمن وشاح، سامر أبو ظاهر، محمد عبيد، خالد السيد، مروان الترابين، جلال أبو يوسف، محمد أبو ريالة، أسامة عيد، أحمد مهنا، محمد أبو موسي، فادي عساف، أحمد مرزوق، هادي بدوان.