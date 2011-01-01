طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح وصاحب الدار يهدد بحرق نفسه

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت الشرطة الإسرائيليية، عقارا يعود لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، لتنفيذ قرار "الإخلاء".

ورفض صاحب العقار صالحية الخروج من منزله وهدد بحرق نفسه بأسطوانة غاز.

ونقلت مصادر مقدسية عن محمود صالحية أن القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة وطواقم البلدية، اقتحموا عقاره بعد محاصرته بالكامل، وشرعوا بعملية الإخلاء.

ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض، ويأتي ذلك بعد 23 عاما خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها، إلا أن البلدية صادرتها بحجة المنفعة العامة.

ويبعد عقار عائلة صالحية عدة أمتار عن فندق "شبرد" الفلسطيني الذي هدم عام 2011 وبني على أنقاضه 28 وحدة استيطانية ويتم العمل هذه الأيام على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيه، وإضافة الى مخطط لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية لتحويل قصر المفتي البالغة مساحته 500 مترا إلى كنيس، وأرض يجري مساحتها 25 دونما "كرم المفتي" يجري تحويلها لحديقة عامة.