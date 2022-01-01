غزة: وقفة إسناد للأسرى الإداريين وتضامنا مع الأسير المريض أبو حميد

غزة / سما /

شارك عشرات المواطنين وممثلي القوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى، اليوم الإثنين، بمدينة غزة، في وقفة إسناد للأسرى الإداريين عقب مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، للمطالبة بالإفراج عنه فوراً بعد تدهور حالته الصحية.

وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والكتل العمالية بمنظمة التحرير في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، لافتات تطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل العاجل لحماية حقوق الأسرى في سجون الاحتلال.

وألقيت خلال الوقفة كلمات تدعو للالتفاف حول قضية الأسرى وتدويل قضيتهم، وتحميل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو حميد وكل الأسرى المرضى.