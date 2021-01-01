مواقع التواصل الإجتماعي إلى أين؟ ميسا جيوسي

القدس المحتلة / سما /





يسير العالم بوتيرة تكنلوجية غير مسبوقة في كم ومدى ما تنتجه من أدوات مادية وبرمجيات رقمية ذكية أصبح من شبه المستحيل العيش دون الاعتماد عليها في المعاملات اليومية لبني البشر. برمجيات الكترونية مفيدة وغيرها قد لا يعود بذات الفائدة لكن وجودها يطرح تساؤلات كثيرة عن مدى تأثيرها على المجتمعات ونسيجها البنيوي. وهنا سأتطرق لمواقع التواصل الإجتماعي التي طال وسبق الحديث عنها من قبل العديد من المختصين كل في مجاله والكثير من متابعي هذا الشأن. فالموضوع ونقاشه ليسا بالامر الجديد لكن الجديد هو تطور ما يطلق عليه مصطلح المحتوى فيما يعرض على هذه المنصات حول العالم. وعلى وجه الخصوص ما يعرضه مستخدموا هذه المنصات في مجتمعاتنا العربية. وهنا لا أريد ان يفهم الطرح على أنه وجهة نظر، لكنه محاولة للفهم عجزت عن الوصول إليها. فبجولة سريعة على أي من هذه المواقع ترى العجب العجاب، احداهن تفتح بث مباشر خلال مشاجرة مع زوجها، وآخر يدعوا المشاهدين لعمل إعجاب ليريهم غرفة نومه وزوجته، وإخرى تطبخ على سرير النوم وثالث يدعوا لدين جديد، وأخرون ينبحون وغيرهم يظهرون بأشكال وأوضاع مخيفة أيا ما كانو يقدمونه.

اليوم مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت مكونا هاما من حياتنا اليومية، حيث تشير الكثير من الدراسات التي تناولت عينات لمستخدمي هذه المنصات بأنها أصبحت تؤثر على توجهاتهم الشرائية وسلوكياتهم المجتمعية على صعيد الاسرة وبيئئة العمل والمجتمع. واصبحت تعكس الكثير مما يدور في المجتمعات عبر ما يقدمه الشباب والشابات من مقاطع فيديو وبث مباشر. لكن نسبة كبيرة جدا منها لا تقدم للمشاهد أي شيء غير مضيعة الوقت في غير مكانه وبطريقة هدامة. لا يقف الموضوع على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بل يتجاوزه ليصلل لما تقوم به الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية من تسليط الضوء على الرديء في كثير من الأحيان فيجد الشباب في ذلك الشخص وما قدمه فرصة للمال والشهرة وما قد يترتب على ذلك من تقديم أي شي وكل شيء لهثا خلف حمى ال like and share. من غير الموضوعي توقع ان يقدم كل من هم على هذه المنصات محتوى مفيد لكن أن يختفي عنصر الافادة بشكل شبه كامل وأن تصبح هذه المواقع أداة للتنمر وما يترتب عليه من مشاكل قد تصل لحد الانتحار كما شهدنا في أكثر من دولة عربية وفي أكثر من حادثة.

يطول الكلام في هذا الموضوع ويتشعب، صحيح بأنها قد مكنت الكثير من البشر التواصل بشكل أفضل فيما كان شبه مستحيل منذ عقد أو أقل فبلمسة على هاتف ذكي تجري اتصالا بالصوت والصورة مع من احبة لك حول العالم. تشارك في ندوات، تتعرف لثقافات جديدة وغيره الكثير، لكن من المهم جدا للوقوف مع الذات على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع وإلى حد سن القوانين المتعلقة بصون المجتمعات والأفراد مما قد يترتب على الاستخدام غير الواعي والموجع وغير السليم لهذه المواقع سرطانية الإنتشار.