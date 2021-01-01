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انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي

الإثنين 17 يناير 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات في الإمارات وحريق في منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي



وكالات

أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

 هذا وأعلنت شرطة أبوظبي عن "اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك"، لافتة إلى أن "حداثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

وأوضحت "وام" أن "السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".

المصدر: "وام"

#الامارات اليمن #الحثوين اليمن #مطار ابو ظبي الحوثي

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