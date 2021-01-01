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الخارجية: نتابع جريمة إعدام الشهيد الهذالين في "الجنائية الدولية"

الإثنين 17 يناير 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع جريمة إعدام المواطن سليمان الهذالين في المحكمة الجنائية الدولية ومع المنظمات الأممية المختصة.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، ادانتها جريمة اعدام الشيخ الهذالين (75 عاما)، الذي قضى صباح اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بعد أن دهسته آليه تابعة لقوات الاحتلال بشكل متعمد، في السادس من الشهر الجاري، اثناء دفاعه عن أرضه.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة "حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية دفاعا عن أراضهم في وجه الاستيطان والمستوطنين".

#وزارة الخارجية #المحكمة الجنائية الدولية #الجنائية الدولية #سليمان الهذالين

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