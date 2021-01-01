أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.
"يديعوت احرونوت":
- الصفقة المثيرة للجدل
- المشاورات الليلية وسباق الزمن وانتقادات شديدة اللهجة لصفقة نتنياهو
- محامي نتنياهو سيتوجه الى المستشار القانوني للحكومة بهدف التسريع للتوقيع على الصفقة
- العائق الأساسي هو فرض العار على نتنياهو ويلزم باعتزال السياسة لمدة 7 سنوات
- سيما كدمون: هذه ليست صفقة وانما عار ولا يمكن وصفها سوى بالبلطجة من قبل نتنياهو
- مقرب من نتنياهو: سيبقى رئيسا للحزب
- الحجر الصحي سيقلص الى خمسة أيام فقط
- انهيار الجهاز الطبي في المستشفيات
- اقتراح قانون تقليص الاجازة الكبرى في المدارس الى شهر واحد والتعليم خمسة أيام بدل ستة
"معاريف":
- عند منتصف الليل انتهى لقاء نتنياهو وعائلته مع محاميه وتقرر مواصلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق
- سارة نتنياهو وابناؤها يرفضون الصفقة
- محامو نتنياهو: الصفقة ممتازة
- مظاهرة امام منزل محامي نتنياهو ضد الصفقة
- استطلاع للرأي: الأغلبية تعارض الصفقة وتطالب بمواصلة محاكمة نتنياهو
- في حال اعتزل نتنياهو اغلبية لنير بركات لرئاسة الليكود
- إقرار قانون المواطنة او منع لم شمل العائلات الفلسطينية
- الوزيرة زندبرغ عارضت القانون ووزير الخارجية يئير لبيد قدم استئنافا على إقرار القانون وسيتم بحثه من جديد
- عضو الكنيست موسي راز من ميرتس: قانون عنصري أكثر من السابق
"هآرتس":
- خلافات بوزارة الصحة حول تغيير سياسة العزل الصحي
- مقربون من المستشار القانوني للحكومة: إمكانية تنفيذ الصفقة وخروجها الى حيز التنفيذ ضئيلة لأن المستشار القانوني ينهي مهامه قريبا
- جيدي فايس يكتب: ليس هناك من يردع المستشار القانوني للحكومة
- افتتاحية الصحيفة: صفقة نتنياهو تتناقض مع المصلحة العامة والديمقراطية الإسرائيلية
- بينت ردا على الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة مع الليكود بعد اعتزال نتنياهو: هذه حكومة تعمل بهدوء وبشكل جيد
- اللجنة الوزارية لشراء الأسلحة تقر صفقة الغواصات مع المانيا