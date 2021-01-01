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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 17 يناير 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.

"يديعوت احرونوت":

- الصفقة المثيرة للجدل  

- المشاورات الليلية وسباق الزمن وانتقادات شديدة اللهجة لصفقة نتنياهو  

- محامي نتنياهو سيتوجه الى المستشار القانوني للحكومة بهدف التسريع للتوقيع على الصفقة  

- العائق الأساسي هو فرض العار على نتنياهو ويلزم باعتزال السياسة لمدة 7 سنوات  

- سيما كدمون: هذه ليست صفقة وانما عار ولا يمكن وصفها سوى بالبلطجة من قبل نتنياهو  

- مقرب من نتنياهو: سيبقى رئيسا للحزب  

- الحجر الصحي سيقلص الى خمسة أيام فقط  

- انهيار الجهاز الطبي في المستشفيات  

- اقتراح قانون تقليص الاجازة الكبرى في المدارس الى شهر واحد والتعليم خمسة أيام بدل ستة  

"معاريف":  

- عند منتصف الليل انتهى لقاء نتنياهو وعائلته مع محاميه وتقرر مواصلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق  

- سارة نتنياهو وابناؤها يرفضون الصفقة  

- محامو نتنياهو: الصفقة ممتازة  

- مظاهرة امام منزل محامي نتنياهو ضد الصفقة  

- استطلاع للرأي: الأغلبية تعارض الصفقة وتطالب بمواصلة محاكمة نتنياهو  

- في حال اعتزل نتنياهو اغلبية لنير بركات لرئاسة الليكود  

- إقرار قانون المواطنة او منع لم شمل العائلات الفلسطينية

- الوزيرة زندبرغ عارضت القانون ووزير الخارجية يئير لبيد قدم استئنافا على إقرار القانون وسيتم بحثه من جديد  

- عضو الكنيست موسي راز من ميرتس: قانون عنصري أكثر من السابق  

"هآرتس":  

- خلافات بوزارة الصحة حول تغيير سياسة العزل الصحي  

- مقربون من المستشار القانوني للحكومة: إمكانية تنفيذ الصفقة وخروجها الى حيز التنفيذ ضئيلة لأن المستشار القانوني ينهي مهامه قريبا  

- جيدي فايس يكتب: ليس هناك من يردع المستشار القانوني للحكومة  

- افتتاحية الصحيفة: صفقة نتنياهو تتناقض مع المصلحة العامة والديمقراطية الإسرائيلية  

- بينت ردا على الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة مع الليكود بعد اعتزال نتنياهو: هذه حكومة تعمل بهدوء وبشكل جيد  

- اللجنة الوزارية لشراء الأسلحة تقر صفقة الغواصات مع المانيا

#الصحف الإسرائيلية

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