أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.

"يديعوت احرونوت":

- الصفقة المثيرة للجدل

- المشاورات الليلية وسباق الزمن وانتقادات شديدة اللهجة لصفقة نتنياهو

- محامي نتنياهو سيتوجه الى المستشار القانوني للحكومة بهدف التسريع للتوقيع على الصفقة

- العائق الأساسي هو فرض العار على نتنياهو ويلزم باعتزال السياسة لمدة 7 سنوات

- سيما كدمون: هذه ليست صفقة وانما عار ولا يمكن وصفها سوى بالبلطجة من قبل نتنياهو

- مقرب من نتنياهو: سيبقى رئيسا للحزب

- الحجر الصحي سيقلص الى خمسة أيام فقط

- انهيار الجهاز الطبي في المستشفيات

- اقتراح قانون تقليص الاجازة الكبرى في المدارس الى شهر واحد والتعليم خمسة أيام بدل ستة

"معاريف":

- عند منتصف الليل انتهى لقاء نتنياهو وعائلته مع محاميه وتقرر مواصلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق

- سارة نتنياهو وابناؤها يرفضون الصفقة

- محامو نتنياهو: الصفقة ممتازة

- مظاهرة امام منزل محامي نتنياهو ضد الصفقة

- استطلاع للرأي: الأغلبية تعارض الصفقة وتطالب بمواصلة محاكمة نتنياهو

- في حال اعتزل نتنياهو اغلبية لنير بركات لرئاسة الليكود

- إقرار قانون المواطنة او منع لم شمل العائلات الفلسطينية

- الوزيرة زندبرغ عارضت القانون ووزير الخارجية يئير لبيد قدم استئنافا على إقرار القانون وسيتم بحثه من جديد

- عضو الكنيست موسي راز من ميرتس: قانون عنصري أكثر من السابق

"هآرتس":

- خلافات بوزارة الصحة حول تغيير سياسة العزل الصحي

- مقربون من المستشار القانوني للحكومة: إمكانية تنفيذ الصفقة وخروجها الى حيز التنفيذ ضئيلة لأن المستشار القانوني ينهي مهامه قريبا

- جيدي فايس يكتب: ليس هناك من يردع المستشار القانوني للحكومة

- افتتاحية الصحيفة: صفقة نتنياهو تتناقض مع المصلحة العامة والديمقراطية الإسرائيلية

- بينت ردا على الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة مع الليكود بعد اعتزال نتنياهو: هذه حكومة تعمل بهدوء وبشكل جيد

- اللجنة الوزارية لشراء الأسلحة تقر صفقة الغواصات مع المانيا