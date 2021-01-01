رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى، خبر اصابة عشرات المواطنين خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على الأهالي في برقة وسبسطية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الأسير ناصر أبو حميد لا يزال في غيبوبة منذ 12 يوما

اصابات خلال تصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين والاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل ابن شقيقه

اشتية: ديوان الموظفين العام يشكل خزان المعلومات والكفاءات والذاكرة التراكمية للمؤسسة العامة

عضو كونغرس تحمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المسن عمر عبد المجيد

الحكومة: دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص يبدأ الساعة الـ9 صباحا ابتداء من اليوم حتى نهاية الأسبوع

50 إصابة بصفوف الأسرى بـ"كورونا" منذ مطلع العام

3 وفيات و642 إصابة جديدة بكورونا .. لجنة الوبائيات الوطنية تبحث مستجدات الوضع الوبائي والتطعيم

الأردن: تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط

إجراء عنصري: الصحة الإسرائيلية ترفض إصدار «شارة خضراء» للمؤَمّنين الفلسطينيين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الخليج العربي

مدير عام المخيمات يطالب "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في إغاثة أصحاب المنازل المتضررة بسبب الأمطار

عضو من مجلس إدارة مهرجان "سيدني" يقدم استقالته بسبب تمويل إسرائيلي للمهرجان

* "الأيام":

مستوطنون يهاجمون سبسطية وبرقة وإصابة العشرات والاحتلال يغلق طريق نابلس – جنين

"المنخفض": فيضانات وإغلاق شوارع وإخلاء منازل الاحتلال يفتح عبّارات وسدودًا على أراضي القطاع

"كورونا": 3 وفيات ورصد 642 إصابة والإصـابات بين الأسرى بـلغت 413

"الصحة": تصاعد أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون يدق ناقوس الخطر

إسرائيل: ارتفاع الحالات الخطيرة بـ"كورونا" بينيت: مقبلون على أيام معقدة جدا

الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حـتـى 20 شـبـاط بـسـبـب "كـورونـا"

إسرائيل تقرر تخصيص 110 ملايين شيقل لتعزيز عملية تهويد حائط البراق

لجنة وزارية للتشريع تصادق على قانون المعارضة لمنع لم الشمل للفلسطينيين

المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أسـرى نفـق "جلبـوع" أسـرى حـرب

الاحتلال يقرر إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش

اصابة 4 عراقيين في انفجار عبوتين ناسفتين وسط بغداد

استطلاعات: أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقـة ادعـاء بيـن نتنيـاهـو والـنيابـة

تـكسـاس: انـتهـاء عـمليـة احـتجـاز رهائـن في كنيس ومقتل منفذها

* "القدس":