وزير الحكم المحلي: كان على "حكومة غزة" تمويل البنى التحتية بدل أن تذهب الأموال تحت الأرض

رام الله / سما /

دعا وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، الحكومة في غزة إلى تمويل البنية التحتية لقطاع غزة، بدلا من "أن تذهب الأموال تحت الأرض"، وذلك في تعقيبه على الآثار التي تسبب بها المنخفض الجوي الحالي في قطاع غزة، من انجراف السيول وغرق الشوارع بمياه الأمطار وتضرر المحاصيل الزراعية.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن الصالح قوله: "كان المفروض من "حكومة حماس" في غزة أن تدفع للهيئات المحلية مستحقاتها، وكذلك أن تمول لها مشاريع البنى التحتية من الخزينة بدل أن تذهب الأموال إلى قنوات أخرى وغالبا تذهب تحت الأرض".

وأضاف: "ما وصلنا من تقارير حول حالة الغرق لشوارع مدينة غزة، مأساة حقيقة كان أن يودي بحياة عشرات الاطفال، هذا لا يجوز قطعا، ورغم تدخلنا كحومة فلسطينية ورصف الشوارع في قطاع غزة بالبنى التحتية الا ان العديد من البلديات ما زالت مقر تابع لحماس".

وتابع: "حكومة غزة لا تعط لهذه المسألة اي اهتمام ولا تدفع للهيئات المحلية المستحقات اللازمة من اجل تطوير بنتيها التحتية، المعمولة في قطاع غزة والتي هي فقط ما تم عمله عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية".