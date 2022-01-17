خلال 2021: 53 وفاة نتيجة حوادث السير في قطاع غزة

غزة / سما /

أكدت إدارة المرور والنجدة بالشرطة اليوم الاثنين 17/1/2022، أن قطاع غزة شهد 53 حالة وفاة نتيجة حوادث السير خلال العام الماضي 2021.

وأفادت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والنجدة، أن 2461 حادثاً مرورياً وقعت في محافظات قطاع غزة خلال العام، خلّفت 53 حالة وفاة، و1315 إصابة مختلفة.

وتوزعت الوفيات نتيجة الحوادث على 36 من الذكور و17 أنثى، منهم 31 طفلاً تحت سن 18 عاماً.

كما أدت الحوادث إلى إصابة 1315 مواطناً بجروح مختلفة، منها 51 بحالة خطيرة، و506 بحالة متوسطة، بينما أصيب 758 آخرون بجروح طفيفة.

وتضررت بفعل حوادث السير خلال العام الماضي 3527 مركبة باختلاف أنواعها، منها 325 دراجة نارية.

وفي تفصيل أماكن الحوادث، شهدت محافظة غزة النسبة الأكبر من حوادث السير بإجمالي 1092 حادثاً بنسبة 44%، تلتها محافظة الوسطى بـ 453 حادثاً بنسبة 18%، ثم خانيونس بـ 411 حادثاً بنسبة 17%، بينما شهدت محافظة شمال غزة 267 حادثاً بنسبة 11%، وجاءت محافظة رفح في المرتبة الأخيرة بـ 238 حادثاً بنسبة 10%.

وفي تفصيل حوادث الوفيات، فقد توفي 9 مواطنين بسبب حوادث دراجات نارية، في حين توفي 42 مواطناً بسبب حوادث دهس من مركبات ودراجات نارية بنسبة 79%، و7 توفوا في حوادث تصادم، إلى جانب 4 سائقين لقوا مصرعهم بحوادث سير ذاتية.

وبيّنت الإحصائية السنوية، أن 21% من السائقين المتسببين بحوادث الوفيات هم غير حاصلين على رخصة قيادة، وعددهم 11 سائقاً.

المخالفات الخطيرة

وأشارت إحصائية المرور إلى وقوع 13858 مخالفة خطيرة من قبل السائقين في غزة خلال 2021، منها 3440 قيادة بدون رخصة، و1700 مركبة غير قانونية، إلى جانب 1303 مخالفات سرعة زائدة، و2197 قطع للإشارة الحمراء، و5218 مخالفة دخول في الاتجاه المعاكس.

وحول معدلات حوادث المرور، أظهرت الإحصائية أنها في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، حيث شهد عام 2020، 2342 حادثاً خلفت 48 حالة وفاة و1191 إصابة، كما شهد عام 2019، 2937 حادثاً خلفت 66 حالة وفاة و1332 إصابة.

وفي سياق متصل، كثفت شرطة المرور والنجدة أنشطتها التدريبية لفئات وشرائح المجتمع، في سبيل نشر التوعية المرورية من أجل الوصول لأقصى درجات الضبط المروري والحد من المخالفات وحوادث الطرق.

وبهذا الصدد، نفّذ معهد التدريب والإرشاد المروري 3559 محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن من فئات وشرائح عديدة، كما عقد 30 دورة متنوعة بمجموع 313 ساعة تدريبية استفاد منها 1367 شخصاً.