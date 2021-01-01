علاء مبارك في هجوم جديد حاد: "من عاش بوجهين مات بلا وجه"!

القاهرة / وكالات /

في فصل جديد من المواجهة بين نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والإعلامي عمرو أديب، علق علاء مبارك على عبارة لأديب قائلا: "من عاش بوجهين مات لا وجه له ".

وتابع علاء مبارك في منشور على حسابه في "تويتر" قائلا: "نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين ..".

هذا التعبير اللاذع وضعه نجل الرئيس المصري الراحل تعليقا على مناشدة للإعلامي المصري عمرو أديب ورد فيها قوله: "أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي.. إيه اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي؟".

وكان الرجلان قد جمعتهما معارك كلامية وتلاسن حاد في أكثر من مناسبة جرى أبرزها في فبراير 2019، حين كتب عمرو أديب مخاطبا علاء مبارك بلهجة شديدة الغضب بقوله: "مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب".

ورد نجل الرئيس المصري الراحل على الإعلامي المصري بنشر صورة لوجه ضاحك مرفق بتعليق يقول: "هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول اعلمه وافهمه معنى الرجولة".

المصدر: تويتر