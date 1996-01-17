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مهجة القدس: الأسير نضال البرعي يدخل عامه الـ (27) في سجون الاحتلال

الإثنين 17 يناير 2022 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد نضال محمد مصطفى البرعي (52 عامًا) من جباليا شمال قطاع غزة أنهى ستة وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع والعشرين في سجون الاحتلال .

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 17/01/1996م، وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن ثلاثون عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري؛ والمشاركة في عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير نضال البرعي ولد بتاريخ 23/02/1970م؛ وهو متزوج، وأب لثلاثة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

#سجون الاحتلال

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