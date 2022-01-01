  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعضاء من الكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد الفلسطيني اسعد

الإثنين 17 يناير 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعضاء من الكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد الفلسطيني اسعد



رام الله / سما /

 تواصلت في الولايات المتحدة الأمريكية حملة اتصالات مع اعضاء الكونغرس الأمريكي، تطالبهم بالضغط على وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، لمطالبة الحكومة الاسرائيلية إجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر بعد الجليل اسعد (80 عاما)، واصدار نتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة فيما يتعلق بمسؤولية قوات الاحتلال الاسرائيلي عن مقتله.

وتركزت حملة الاتصالات في ولاية ويسكونسن التي عاش فيها المواطن اسعد، حيث أعلن عضوا كونغرس الولاية مطالبتهما وزارة الخارجية الاميركية بإجراء تحقيق في ظروف مقتل المواطن اسعد.

وقال السناتور تامي بالدوين في تغريده له على موقع توتير: "هذه مأساة مروعة تتطلب تحقيقًا شاملاً وأريد أن أقدم تعازيّ لعائلة أسعد بمن فيهم أولئك الموجودون في ويسكونسن الذين يعانون من جراء هذه الخسارة المأساوية ويستحقون الإجابات".

وأصدر النائب جوين مور من نفس الولاية تغريدة شملت تعازيه لعائلة الفقيد، مطالباً وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالضغط لإجراء تحقيق في ظروف وفاة اسعد ".

وطالب ستة اعضاء كونغرس عبر تغريدات لهم اسرائيل بتقديم إجابات فيما يتعلق بملابسات استشهاد عمر أسعد بعد أن احتجزه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وغردت النائبة ديبي دينجيل من ولاية ميشيغان على تويتر: "انا متضامنة مع عائلة عمر عبد المجيد أسعد لأنهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة مع عدم اليقين الحقيقي".

وقالت: "الظروف المحيطة بوفاته مقلقة للغاية ونحن بحاجة إلى تحقيق كامل وشامل للحصول على إجابات والآن".

من جانبها غردت النائبة ماري نيومان من ولاية إلينوي: "إنني منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بقيام القوات الإسرائيلية بضرب فلسطينيً أمريكيً يبلغ من العمر 80 عامًا وتركه على الأرض حيث توفي لاحقًا بنوبة قلبية.

واضافت: "أطالب وزارة الخارجية ان تسعى لإجراء تحقيق كامل في وفاته".

وغردت النائبة ديبي ماكولوم، من مينيسوتا بأن أسعد كان "الآن ضحية أخرى لهذا الاحتلال الوحشي".

اما النائبة رشيدة طليب من ميشيغان فغردت: " قتل عمر اسعد مشين وأدعو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى التحقيق ".

ومن المتوقع ان يعلن اعضاء كونغرس اخرين مواقفا مشابهة تطالب بإجراء تحقيق واعلان نتائجه على ضوء تواصل حملة الاتصالات الهاتفية.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

جيروزاليم بوست: الجزائر تحضر لحرب مع المغرب بسبب إسرائيل

"التربية": الدوام المدرسي غدا الإثنين يبدأ الساعة 9 صباحا

“الأرصاد” تعلن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الأخبار الرئيسية

p

استشهاد الشيخ سليمان الهذلين متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل

بعد 23 عاما في المحاكم .. طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

هنية

مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

الحكومة الفلسطينية تحدد توقيت دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص

الاتصالات الفلسطينية