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أمريكا تحذر إيران: الوقت ينفد أمامكم ومصممون على منعكم من امتلاك سلاح نووي

الإثنين 17 يناير 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تحذر إيران: الوقت ينفد أمامكم ومصممون على منعكم من امتلاك سلاح نووي



وكالات

حذرت الولايات الأمريكية، اليوم الأحد، من أن الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية مصممة على منع طهران من الحصول على سلاح نووري.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مقابلة على قناة سي بي إس نيوز الأمريكية، إنه زار إسرائيل أواخر الشهر الماضي للتنسيق مع تل أبيب في حال لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، مؤكدا أن "الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران".

وأكد سوليفان، أن بلاده "لا تزال تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للقيام بذلك"، مشددا على أن الإدارة الأمريكية مصممة على منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كشفت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ قادة إسرائيل، بأن بلاده لديها خطة عقوبات خاصة بإيران، في حال فشلت مفاوضات فيينا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن المسؤول الأمريكي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تفرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني.

وأشار سوليفان أن العقوبات ستشمل كبار القادة الإيرانيين، وتتضمن كذلك تمرير قرارات تدين طهران في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

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