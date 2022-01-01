قوات الاحتلال تٌنفذ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله كل من: الأسيرين المحررين محمد وجودت البرغوثي من بلدة كوبر، والمحررين غسان وإبراهيم أبو عادي من بلدة كفر نعمة، بالإضافة إلى يوسف حسن موسى من بلدة نعلين.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كل من: إبراهيم جمال وليث عودة من عزبة الطبيب، بالإضافة إلى شادي أبو شارب.

ومن مدينة نابلس، اعتقلت بهاء دويكات من بلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي القدس أعادت مخابرات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي عرين الزعانين، فور الإفراج عنه من أمام سجن "ريمون"، بعد قضاء محكوميته البالغة 9 أشهر، واستدعت شقيقه عماد الزعانين للتحقيق.