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ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني في السعودية

الأحد 16 يناير 2022 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني في السعودية



الرياض / وكالات /

 

توج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل ثنائية الفريق الملكي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 38 و52 على الترتيب.

وبهذا اللقب رفع ريال مدريد عدد كؤوسه في السوبر الإسباني إلى 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.

 

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه البرازيلي إيدير ميليتاو عقب تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

يذكر أن ريال مدريد تغلب خلال طريقه إلى النهائي على غريمه برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 3-2، فيما وصل أتلتيك بيلباو إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 2-1 في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

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